¡Atroz! Padre violó y embarazó a su propia hija menor de edad en Cajuata, La Paz

Según la Policía, el padre de 38 años abusó a su propia hija en reiteradas oportunidades, el mismo fue aprehendido. La madre se dio cuenta del embarazo tras los malestares de la menor.

Red Uno de Bolivia

05/09/2025 10:10

Foto: Referencial Redes Sociales.
La Paz

El terrible hecho de violación sexual de un padre contra su propia hija menor de edad se suscitó en el municipio de Cajuata del departamento de La Paz.

El progenitor de 38 años fue aprehendido, ya que según las investigaciones la menor quedó embarazada producto de las constantes vejaciones sexuales, ocasionadas por su propio padre.

“En base a la denuncia realizada por la madre de una menor que habría sufrido abuso sexual se hizo la aprehensión”, manifestó el comandante Departamental de la Policía, coronel Gunther Agudo.

Según señaló el jefe policial, la víctima presentó deterioro en su salud, por lo que su madre la llevó a un hospital donde descubrieron que estaba embarazada.

“La madre de esa menor la había trasladado a un centro médico, donde la habían informado que la misma se encontraba en un estado de gestación de 20 semanas”, afirmó Agudo.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia tuvo que intervenir por lo que descubrieron que el agresor fue su propio padre. La menor reveló los vejámenes que sufrió, el agresor fue aprehendido y espera su audiencia de medidas cautelares.

 

