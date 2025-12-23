TEMAS DE HOY:
Policial

Chocó, volcó y escapó dejando el vehículo abandonado en el cuarto anillo, Santa Cruz

El conductor se dio a la fuga tras chocar contra un árbol y volcar su vehículo. No se reportaron personas heridas. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

22/12/2025 20:40

Santa Cruz, Bolivia

Un accidente de tránsito se registró la noche de este lunes en el cuarto anillo y avenida San Martín, zona del cordón ecológico, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde un vehículo terminó volcado en plena vía tras impactar contra un árbol.

De acuerdo con la información preliminar, el motorizado perdió el control, chocó contra el árbol y posteriormente volcó. Tras el hecho, el conductor se dio a la fuga, dejando el vehículo abandonado en el lugar.

“El conductor se dio a la fuga y abandonó el vehículo”, informó el oficial policial asignado al caso.

El automóvil quedó con severos daños materiales, con los vidrios completamente destrozados. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

Efectivos de la Policía llegaron hasta el lugar para asegurar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes, con el fin de identificar al conductor y establecer las causas exactas del accidente.

 

