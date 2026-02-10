El Alto: operativo halla 133 garrafas de GLP almacenadas ilegalmente

Un operativo conjunto entre la Policía Boliviana y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) permitió el secuestro de 133 garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en un inmueble ubicado en la zona Santiago I de la ciudad de El Alto

“En este inmueble de la zona de Santiago I que se ha intervenido a través de la Policía y la ANH se ha encontrado más de 130 garrafas. Son 133 que se han secuestrado, de las cuales 31 tenían contenido y 102 sin contenido”, informó el coronel Heriberto Valencia, comandante regional de la Policía de El Alto.

De acuerdo con el informe prelminar de la intervención, todas las garrafas fueron almacenadas sin la autorización correspondiente. Las autoridades procedieron al decomiso inmediato del material, al evidenciar indicios de una posible infracción a la normativa vigente.

Durante el operativo, una persona que se identificó como responsable del inmueble señaló que las garrafas presuntamente estaban destinadas al consumo de una familia, versión que será verificada por las instancias competentes en el proceso investigativo.

El lugar se encuentra custodiado por efectivos de la Policía ante amenazas de saqueo de parte de algunos vecinos.

