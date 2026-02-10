Emacruz aguarda aval del Gobierno para modificar costos y contratos

El gerente general de Emacruz, Ricardo Oviedo, reconoció la existencia de una deuda con cuatro empresas de aseo urbano y señaló que se aguarda que el Gobierno central, a través de un Decreto Supremo, autorice la modificación del contrato público para ajustar los costos operativos de las empresas que prestan el servicio de limpieza en la capital cruceña.

Oviedo explicó que en una reunión técnica se analizó el impacto del Decreto Supremo 5516 en los ítems de diésel, gasolina y mano de obra, y aseguró que existe un avance para modificar el precio unitario de estos componentes dentro del contrato vigente.

“Esto sí depende del Gobierno, del Ministerio de Finanzas, que pueda autorizar el cambio de los precios unitarios a través de un decreto supremo. Estamos a la espera de una reunión con el ministro de Finanzas para poder solucionar este tema”, afirmó.

El ejecutivo reiteró que el Gobierno municipal de Santa Cruz, a través de Emacruz, tiene la facultad de modificar los contratos del servicio de aseo urbano; sin embargo, remarcó que se requiere autorización del nivel central para concretar los ajustes.

Respecto a la deuda con las empresas que prestan el servicio, Oviedo reconoció que se trata de un monto importante que se viene arrastrando, aunque aseguró que será cancelado.

Movilización

Esta mañana, trabajadores de las cuatro empresas encargadas del recojo de residuos sólidos en Santa Cruz realizaron una caravana de camiones hacia la Quinta Municipal, exigiendo la revisión y modificación de sus contratos con el Gobierno Autónomo Municipal.

Las empresas aseguran que, desde la firma de los contratos, sus gastos han aumentado en más de un 50%. Argumentan que el precio del diésel, que actualmente supera los nueve bolivianos, además del incremento al salario mínimo nacional decretado por el Gobierno, han elevado significativamente sus costos de operación.

Mira la programación en Red Uno Play