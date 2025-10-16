Piraí descarta acuerdo con Emacruz y mantiene paralizados los camiones de aseo urbano

La empresa de Aseo Urbano Piraí descartó este jueves cualquier tipo de acuerdo con Emacruz, tras las declaraciones de la Alcaldía de Santa Cruz que aseguró haber iniciado gestiones de pago.

La compañía reiteró que no aceptará pagos parciales ni en cuotas, y exigió la cancelación total de la deuda acumulada durante ocho meses, que —según indicó— hace insostenible la continuidad del servicio.

“Ante la declaración de la Alcaldía, la empresa de Aseo Urbano Piraí manifiesta que no está de acuerdo. Se requiere la cancelación. Ese pago por cuotas o pagos menores son mínimos y no abastecen a la operación”, afirmó el gerente de operaciones, Marcelo Delfín.

Consultado sobre el monto adeudado y el futuro del servicio, Delfín sostuvo que la empresa se encuentra en una situación crítica. “Son ocho meses de deuda, por lo tanto, pedimos la comprensión a la población. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha priorizado la provisión de combustible para el servicio, pero no tenemos recursos financieros para hacer la compra respectiva”, explicó.

El representante de Piraí también aclaró que el sistema de pagos de Emacruz contempla un plazo de 30 días una vez aprobado el servicio mensual, pero aseguró que en este caso los retrasos se han acumulado sin respuesta efectiva. “Hay una deuda importante que se nos debe, que son los ocho meses”, insistió.

Finalmente, Delfín confirmó que las unidades permanecerán paralizadas hasta que se concrete el pago total. “Las unidades van a permanecer paradas”, afirmó, dejando en claro que la reanudación del servicio depende únicamente de la cancelación inmediata de la deuda.

Mira la programación en Red Uno Play