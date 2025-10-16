Alcaldía cruceña asegura pago pendiente a empresa Piraí hasta el mediodía de este jueves

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra aseguró este jueves que cancelará en el transcurso de la mañana la deuda pendiente con la empresa de aseo urbano Piraí, luego de que la empresa anunciara la suspensión de sus servicios por falta de pago.

El vocero municipal, Bernardo Montenegro, explicó que el retraso se debió a un problema administrativo vinculado al registro de firmas en la Secretaría de Administración y Finanzas, cuyo titular se encuentra de vacación por motivos médicos.

“En el transcurso de la mañana está saliendo el pago de la cuota pendiente con la empresa Piraí y hasta el mediodía se va a tener solucionado el tema”, declaró Montenegro.

El portavoz añadió que el anuncio de Piraí, realizado la noche del miércoles, sorprendió a la Alcaldía, pero afirmó que ya se activaron los mecanismos para regularizar la situación. “Se pronunciará la empresa al respecto. En los siguientes minutos se está procediendo al pago de estas cuotas y con eso trataremos de que se vuelva a la mayor normalidad posible”, sostuvo.

Crisis económica y escasez de combustible

Montenegro reconoció además que la acumulación de basura en distintos puntos de la ciudad responde no solo al conflicto con la empresa, sino también a la falta de combustible que afecta a los vehículos de recolección.

“El 30% aproximadamente de las unidades están en las calles; las otras están haciendo cola para combustible. Mientras no se solucione el aprovisionamiento de diésel, seguirán los retrasos”, indicó.

Consultado sobre los ocho meses de deuda denunciados por Piraí, por un monto superior a Bs 120 millones, el vocero aclaró que los pagos se manejan por un sistema de planillas y cuotas que se han visto afectadas por la crisis económica.

“Había unas cuotas pendientes por la difícil situación económica que vive el país. Los ingresos municipales han caído por la reducción del IDH y la baja recaudación tributaria. A esto se suma un Concejo Municipal que no sesiona desde hace siete meses”, manifestó.

