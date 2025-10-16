¡URGENTE! Se paraliza el servicio de recolección de basura en Santa Cruz desde este jueves

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra enfrentará desde las 00:00 de este jueves 16 de octubre la paralización total del servicio de recolección de basura y limpieza urbana, según un comunicado difundido por la Empresa de Aseo Urbano Piraí.

La medida fue asumida debido al incumplimiento de pago por parte de la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Santa Cruz (Emacruz), lo que derivó en la suspensión inmediata de las operaciones de recogida de residuos sólidos en toda la ciudad.

"Informamos a la ciudadanía cruceña que debido al incumplimiento de pago por parte de la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Santa Cruz (Emacruz), se paraliza el servicio de recolección de basura y limpieza en la ciudad, a partir de las 00:00 hrs de este jueves 16 de octubre", expresa el comunicado.

Se espera una respuesta oficial de Emacruz y de la Alcaldía cruceña para conocer qué acciones asumirán frente a este conflicto que afecta de manera directa a todos los habitantes.

