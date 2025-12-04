“El caso fue complicado": Sedes explica el caso del recién nacido con fracturas tras el parto

El doctor Julio César Koca, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), se pronunció este miércoles sobre el caso del recién nacido que sufrió una fractura en el brazo durante un parto en un hospital de El Torno, aclarando las circunstancias médicas del incidente y las acciones tomadas.

Según explicó el director, la madre del bebé llegó al hospital con un trabajo de parto avanzado y complicado, con ocho centímetros de dilatación.

“La madre llegó en condiciones ya en un trabajo de parto muy avanzado, con ocho centímetros de dilatación. En el momento del parto, el bebé se trancó, y tuvimos que realizar maniobras especiales para poder finalizarlo de manera segura”, afirmó.

El doctor Coca destacó que, a pesar de la fractura, el recién nacido nació con buena salud general, sin problemas respiratorios ni neurológicos, y que el procedimiento realizado salvó su vida.

Además, aseguró que el menor fue trasladado a un hospital de tercer nivel para recibir atención especializada, y que la recuperación de este tipo de lesiones suele ser completa.

“Estamos en un proceso de investigación preliminar, y se hará un seguimiento exhaustivo de la historia clínica y del tratamiento del niño. Hasta donde sabemos, ya ha sido atendido por un traumatólogo infantil y continuará con el seguimiento médico correspondiente”, afirmó.

El director del Sedes también hizo énfasis en la responsabilidad de las autoridades sanitarias de garantizar atención oportuna y de calidad, asegurando que se continuará monitoreando el caso para esclarecer los hechos y proteger la salud del menor.

