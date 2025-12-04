Muere el padre del abogado Lurwyn Ledezma mientras él estaba en audiencia cautelar

Un giro inesperado marcó la jornada judicial de este miércoles en Cochabamba. Al promediar las 15:45 horas, el padre del abogado Lurwyn Ledezma, de 72 años, falleció de manera repentina mientras su hijo se encontraba en plena audiencia de medidas cautelares por una acusación de violación.

Según el certificado médico único de defunción, el adulto mayor perdió la vida a causa de una insuficiencia cardíaca provocada por un infarto agudo. La familia intentó auxiliarlo y lo trasladó de urgencia a un centro médico; sin embargo, llegó sin signos vitales.

Ledezma —quien desconocía lo ocurrido— fue notificado de la trágica noticia recién al concluir su audiencia. Minutos antes, el juez había determinado su detención preventiva indefinida en la cárcel de San Antonio, en el marco del proceso que enfrenta por el delito de violación.

Mientras la investigación penal continúa, la familia del jurista atraviesa un doble golpe, la pérdida de un ser querido y la situación judicial del profesional.

Las autoridades no brindaron mayores declaraciones sobre la reacción de Ledezma, pero se conoce que el entorno familiar se encuentra consternado tanto por el fallecimiento como por el contexto en el que ocurrió.

