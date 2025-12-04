VIDEO: ¡Se golpeó con una barra! Murió en el gimnasio tras accidente en su entrenamiento

Un hombre de 55 años perdió la vida al interior de un gimnasio en Brasil después de sufrir un violento accidente mientras realizaba su rutina de entrenamiento. El hecho, registrado por una cámara de seguridad, se viralizó en redes sociales y desató indignación por la falta de supervisión en el establecimiento.

El suceso ocurrió el 1 de diciembre en el gimnasio Olinda, donde entrenaba Ronald José Salvador Montenegro. En el video se observa que el hombre realiza varias repeticiones con una barra, cuando de pronto el equipo se le resbala de las manos y cae con fuerza sobre su pecho. Pese al impacto, Montenegro se levantó de inmediato, lo que hizo creer que no estaba gravemente herido.

Sin embargo, segundos después, las imágenes muestran que se desestabiliza y cae nuevamente, llevándose las manos al pecho. Paramédicos del equipo de Atención de Emergencias de Río Doce llegaron tras ser alertados del accidente, pero solo pudieron confirmar que había fallecido.

La familia del hombre declaró a medios locales que Montenegro no contaba con la supervisión de un profesional al momento del entrenamiento, una situación que —aseguran— pudo haber incrementado el riesgo en el manejo del peso y derivar en el fatal desenlace.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play