Video: ¡Consternador! Inundaciones y deslizamientos destruyen carretera en Aceh, Indonesia

En las imágenes se observa como las fuertes lluvias provocaron deslizamientos de tierra que dejaron severos daños en una de las principales vías de Aceh, Sumatra, mientras las autoridades trabajan en rescates y limpieza.

Red Uno de Bolivia

04/12/2025 11:12

Foto: Captura de video
Indonesia

Escenas impactantes muestran cómo una importante carretera en Aceh, Sumatra, Indonesia, quedó completamente destrozada tras intensas inundaciones que ocasionó el deterioro del asfalto. Vehículos y escombros quedaron atrapados, generando caos en la zona.

El fenómeno climático, causado por lluvias persistentes en la región, provocó que tramos enteros de la carretera colapsaran, dejando aisladas varias comunidades y vehículos afectados. Las autoridades locales desplegaron equipos de emergencia para rescatar a personas atrapadas.

El video captado y viralizado en redes sociales muestran la fuerza del agua y el desplazamiento del asfalto, evidenciando la magnitud del desastre.

 

