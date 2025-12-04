Video: ¡Consternador! Inundaciones y deslizamientos destruyen carretera en Aceh, Indonesia

Escenas impactantes muestran cómo una importante carretera en Aceh, Sumatra, Indonesia, quedó completamente destrozada tras intensas inundaciones que ocasionó el deterioro del asfalto. Vehículos y escombros quedaron atrapados, generando caos en la zona.

El fenómeno climático, causado por lluvias persistentes en la región, provocó que tramos enteros de la carretera colapsaran, dejando aisladas varias comunidades y vehículos afectados. Las autoridades locales desplegaron equipos de emergencia para rescatar a personas atrapadas.

El video captado y viralizado en redes sociales muestran la fuerza del agua y el desplazamiento del asfalto, evidenciando la magnitud del desastre.

Mira la programación en Red Uno Play