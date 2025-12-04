VIDEO: ¡A pasos de su casa! Autobús escolar arrolla a dos hermanitas; una falleció en el acto

El trágico suceso ocurrió a apenas diez pasos de su hogar, cuando regresaban de la escuela.
Un dramático accidente conmocionó al barrio de Mohalla Bhatti Tola, en Rampur, India, cuando un autobús escolar arrolló a dos hermanitas justo después de descender del vehículo.
Anabiya, de 7 años, perdió la vida en el acto debido a la gravedad de sus heridas, mientras que su hermana menor, Jannat, de 4 años, resultó con lesiones leves.
El conductor del autobús abandonó el lugar tras el accidente y se dio a la fuga. Según imágenes captadas por cámaras de seguridad, las niñas bajaban tomadas de la mano y comenzaban a cruzar la calle cuando el vehículo las embistió.
El trágico suceso ocurrió a apenas diez pasos de su hogar, cuando regresaban de la escuela, dejando consternados a vecinos y familiares. Las autoridades locales han iniciado la búsqueda del responsable para que responda ante la justicia.
