El municipio de Colcapirhua, en Cochabamba, vivió un nuevo capítulo de violencia en la séptima jornada de bloqueo al relleno sanitario de Cotapachi. Lo que comenzó como un intento de desbloqueo por parte del personal municipal terminó con trabajadores heridos, vehículos destrozados y una situación sanitaria crítica.

Este jueves, mientras los funcionarios intentaban reanudar la recolección de basura, una camioneta oficial de la Alcaldía de Colcapirhua fue completamente dañada. El vehículo, encargado del traslado de desechos infecciosos de hospitales, quedó con parabrisas y retrovisores rotos, llantas cortadas y daños visibles en toda la carrocería.

“No nos han dejado entrar al botadero. Nos desalojaron con armamento que tenían en la parte superior”, denunció un funcionario municipal.

Enfrentamientos en Colcapirhua, dejan un vehículo oficial destrozado y varios heridos. Foto: Fernando Aguilar

Los trabajadores también reportaron personas heridas y retenidas en la parte alta de Cotapachi, golpeadas con palos, cadenas y otros objetos contundentes. Muchos de los rescatados llegaron ensangrentados y en estado de shock. La Policía intervino, pero solo con unos pocos efectivos, lo que dificultó el rescate completo del personal.

Vecinos del sector afirmaron que los grupos violentos no son de la zona, y denunciaron que invaden su jurisdicción con actos de agresión. La situación ha generado alarma sanitaria, pues la basura se acumula en las calles y los desechos infecciosos no pueden ser trasladados a las instalaciones del botadero.

Las autoridades municipales reiteran el llamado a la Policía y a las instancias competentes para garantizar la seguridad de los trabajadores y desbloquear la ruta, mientras que la población sigue padeciendo las consecuencias de una semana de conflicto que no muestra señales de solución.

La combinación de heridos, vehículos destruidos y riesgo sanitario convierte este enfrentamiento en uno de los episodios más graves desde el inicio del bloqueo en Cotapachi. El municipio y la ciudadanía esperan una intervención urgente que ponga fin a los enfrentamientos.

