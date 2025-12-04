¡Accidente en vivo! Famoso streamer choca en plena transmisión desde Estados Unidos

El streamer estadounidense Jalen Melton, conocido en la plataforma Twitch como MeltIsLive, se convirtió en protagonista de un impactante incidente que se hizo viral en redes sociales: sufrió un accidente automovilístico mientras se encontraba realizando una transmisión en vivo durante el pasado fin de semana.

El incidente, que ocurrió a las 3:01 a.m. del 30 de noviembre, fue confirmado por el Departamento de Policía de Atlanta e involucró a un total de tres vehículos cerca de las salidas de Spring y Pine Street.

Exceso de velocidad y distracción

Según los reportes de las autoridades, el streamer de 24 años conducía a una velocidad superior a la permitida en una autopista de Georgia mientras compartía su rutina con sus seguidores. Se informó que tres personas más viajaban en su vehículo cuando este perdió el control e impactó contra otro automóvil. A pesar de la gravedad de las imágenes captadas por la cámara, afortunadamente no se registraron heridos ni fallecidos en el múltiple choque, reporta el medio atenastelevision.com.

Aunque Melton negó haber estado interactuando con su teléfono o el chat al momento del impacto, el simple hecho de transmitir en vivo es considerado por muchos como un factor de distracción al volante.

La situación ha reavivado la controversia alrededor de MeltIsLive, pues este no sería el primer incidente de características similares. Reportes señalan que un año antes, el streamer protagonizó un episodio comparable que derivó en la suspensión temporal de su cuenta en Twitch. Tras este último accidente, el canal de Jalen Melton fue bloqueado. Sus amigos, como el streamer HyyJoe, confirmaron en redes sociales que tanto Jalen como Jay Shaun y Melt se encontraban bien de salud a pesar del impacto.

Vea el video:

