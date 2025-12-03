El misterio en torno a la desaparición de la influencer de belleza austriaca Stefanie Pieper, de 32 años, tuvo un desenlace trágico y perturbador. Su exnovio, Patrick M., de 31 años, fue arrestado en Eslovenia tras confesar ser el responsable de su muerte.

El acusado admitió ante las autoridades haber estrangulado a Stefanie en el departamento de la víctima en Graz, Austria, luego de una acalorada discusión, según reportó el periódico Kronen Zeitung.

El hallazgo y la confesión

La búsqueda de Stefanie Pieper se inició el 24 de noviembre, cuando la joven no se presentó a una sesión de fotos programada. El fotógrafo, preocupado, visitó su domicilio y encontró a Patrick M., quien le permitió el acceso, donde se observaron rastros de sangre. Posteriormente, la policía encontró el móvil de Pieper en un arbusto cercano, lo que intensificó la preocupación, publica Infobae en un extenso reportaje.

El arresto de Patrick M. ocurrió el 30 de noviembre en Šentilj, Eslovenia, después de que su vehículo fuera encontrado incendiado. Tras su detención, el exnovio guio a las autoridades hasta un bosque en Eslovenia, donde había ocultado el cuerpo dentro de una maleta.

Vecinos del edificio de la víctima reportaron haber escuchado “ruidos fuertes” la noche anterior a su desaparición. Además, reportes policiales señalan que la relación entre la modelo y el guardia de seguridad a tiempo parcial estaba marcada por disputas frecuentes, ligadas a problemas de juego de Patrick M.

La polémica defensa: “Completamente destrozado”

La defensa de Patrick M. quedó a cargo de Astrid Wagner, una abogada austriaca conocida por haber representado a Josef Fritzl, el "Monstruo de Amstetten".

Wagner declaró ante el Tribunal Penal Regional de Graz que su cliente se encuentra “completamente destrozado” y que “llora constantemente en su celda”, afirmando que el homicidio ocurrió “en el momento” y no fue premeditado, pues Patrick M. “amaba infinitamente” a Pieper.

Patrick M. permanece bajo custodia y enfrenta cargos que podrían derivar en cadena perpetua. Mientras las autoridades esperan los resultados de la autopsia para esclarecer la causa exacta de la muerte, el caso ha captado la atención mediática internacional por sus macabras circunstancias y la confesión del exnovio de la popular influencer.

