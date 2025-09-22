TEMAS DE HOY:
Internacional

El trágico final de una influencer en su noche de bodas

Además de su trabajo como creadora de contenido, Adna era enfermera y tenía su propio salón de belleza.

Milen Saavedra

22/09/2025 11:04

El trágico final de una influencer en su noche de bodas. Fotos: The Sun,
Bosnia

La influencer y enfermera bosnia Adna Rovčanin-Omerbegović, de 26 años, falleció trágicamente tan solo dos días después de su boda, tras caer en coma durante la recepción. Su repentina muerte ha conmovido a sus miles de seguidores en redes sociales.

Adna se sintió mal el 13 de septiembre, mientras celebraba su matrimonio en el Hotel Hollywood en Sarajevo. Fue trasladada de urgencia a un hospital, donde lamentablemente entró en coma. Dos días después, el 15 de septiembre, se confirmó su fallecimiento, según publica The Sun.

Mientras recibía tratamiento, entró en coma. Crédito: Jam Press

Además de su trabajo como creadora de contenido, Adna era enfermera en el Centro de Salud de la Ciudad Vieja y tenía su propio salón de belleza. Su pasión por el maquillaje era, según sus allegados, su "segundo amor".

La noticia de su muerte generó una gran cantidad de mensajes de luto y condolencias de sus fans y amigos en redes sociales, que ahora se encuentran desactivadas. "Ayer estabas entre nosotros, hoy te despedimos. Descansa en paz, querida Adna", escribió un seguidor. Otro agregó: "No es justo que las vidas de los jóvenes terminen prematuramente de esta manera".

Su causa de muerte aún no está clara al momento de escribir este artículo. Crédito: Jam Press

Hasta ahora, la causa de su muerte sigue siendo un misterio. Las autoridades han iniciado una autopsia para esclarecer los motivos de su repentino deterioro de salud.

Adna fue despedida en un multitudinario funeral el 17 de septiembre, donde cientos de personas se congregaron para darle el último adiós. Le sobreviven su esposo, cuatro hermanas y sus padres.

 

