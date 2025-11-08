Filtran impactante video del momento del asesinato de influencer en Río de Janeiro

El pasado 31 de octubre, la violencia urbana en Río de Janeiro se cobró una víctima inocente: la modelo e influencer Bárbara Elisa Yabeta Borges, de tan solo 28 años, quien fue alcanzada por una bala perdida mientras se transportaba en un taxi. Ahora, se filtró un video que capta la magnitud del tiroteo en el que perdió la vida.

Los hechos ocurrieron en la Linha Amarela, a la altura de Vila do Pinheiro, en el Complexo da Maré, Zona Norte de Río. Bárbara Borges, con más de 20 mil seguidores en Instagram, viajaba en el asiento trasero de un vehículo por aplicación cuando quedó atrapada en un intenso enfrentamiento armado entre presuntas facciones criminales rivales que operan en la región, según publica El Heraldo de México.

El video, difundido por el medio local Jornal Sepetiba, muestra una escena de caos en la autopista, con vehículos detenidos y personas buscando refugio. Se aprecian movimientos de personas y también se escucha a una testigo visiblemente alterada relatar el suceso:

“¡Ay, mató al bandido, el bandido cayó al suelo! ¡Ay, mi corazón, acertaron al bandido! Hay otra persona en el suelo caída... Mató, yo vi que cayó... El bandido está caído en el suelo, mi Dios”, dice la testigo.

Las declaraciones de la testigo, que habla de al menos dos personas caídas, reflejan el pánico y la intensidad del tiroteo.

Bala perdida cobró su vida de forma inmediata

La joven influencer fue víctima de una bala perdida que impactó en su cabeza. Fue trasladada de urgencia al Hospital Geral de Bonsucesso, pero lamentablemente no resistió la gravedad de la herida.

El conductor del vehículo relató a medios locales el horror del momento: "Oí un estallido, se oyeron muchos disparos, sentí como si hubieran lanzado una bomba contra mi coche". El conductor intentó avanzar y luego vio que la joven había sido herida.

La muerte de Bárbara Borges, que llegó pocos días después de una megaoperación policial en las favelas de Río de Janeiro que dejó más de un centenar de muertos, subraya la escalada de violencia en la ciudad y la vulnerabilidad de los ciudadanos ante el fuego cruzado.

