Video: Atropellan a barrendera y el conductor huye; la víctima ya había sufrido un accidente similar

Una trabajadora de aseo municipal en Brasil fue atropellada por un automóvil mientras realizaba sus labores diarias en la vía pública. El conductor del vehículo, lejos de frenar o brindar algún tipo de auxilio, aceleró y se dio a la fuga, dejando a la mujer tendida en el suelo. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa a dos mujeres con uniforme verde y azul limpiando una calle. Una de ellas se dispone a cruzar cuando, repentinamente, un auto se aproxima a alta velocidad y la embiste de frente. La fuerza del impacto la lanza varios metros, quedando inmóvil sobre el asfalto.

Según medios locales, una transeúnte y su compañera de trabajo fueron las primeras en auxiliarla mientras se pedía ayuda. A pesar de la violencia del choque, se informó que la víctima sufrió lesiones leves y se encuentra fuera de peligro.

Lo que más llamó la atención del caso es que esta no es la primera vez que la trabajadora atraviesa una situación así. Hace apenas tres meses, habría sido atropellada por otro vehículo en circunstancias similares, lo que generó aún mayor indignación en redes, donde usuarios exigieron mayor seguridad y responsabilidad vial.

La policía se encuentra investigando la identidad del conductor fugado, quien podría enfrentar cargos por omisión de socorro.

