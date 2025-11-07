TEMAS DE HOY:
Agresión sexual Violento asalto Mujer arrastrada por un auto

29ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

VIDEO: Intentó robar usando especias picantes, pero el método fracasó

Una mujer que quiso sorprender a un encargado de joyería en Ahmedabad con especias súper picantes recibió un revés inesperado: golpes y patadas en apenas 30 segundos.

Ligia Portillo

07/11/2025 11:49

[Imágenes Fuertes] Intentó robar con especias 'picantes' y terminó 'condimentada'. Foto: Captura de pantalla
India

Escuchar esta nota

En un hecho que ha generado gran repercusión en redes, una mujer intentó robar una joyería en la ciudad de Ahmedabad, India, utilizando especias locales extremadamente picantes para atacar al encargado del establecimiento.

Las cámaras de seguridad del local captaron el momento exacto del fallido robo. En el video, que dura menos de medio minuto, se observa cómo la mujer aplica las especias intentando incapacitar al empleado, pero su plan se revierte rápidamente.

La delincuentes recibió cerca de 20 golpes consecutivos antes de ser expulsada a patadas del lugar.

Vecinos y testigos del hecho aseguraron que, afortunadamente, nadie resultó gravemente herido, pero el incidente se ha viralizado por la inusual forma de defensa y el inesperado desenlace.

Imágenes sensibles:

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD