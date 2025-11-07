En un hecho que ha generado gran repercusión en redes, una mujer intentó robar una joyería en la ciudad de Ahmedabad, India, utilizando especias locales extremadamente picantes para atacar al encargado del establecimiento.

Las cámaras de seguridad del local captaron el momento exacto del fallido robo. En el video, que dura menos de medio minuto, se observa cómo la mujer aplica las especias intentando incapacitar al empleado, pero su plan se revierte rápidamente.

La delincuentes recibió cerca de 20 golpes consecutivos antes de ser expulsada a patadas del lugar.

Vecinos y testigos del hecho aseguraron que, afortunadamente, nadie resultó gravemente herido, pero el incidente se ha viralizado por la inusual forma de defensa y el inesperado desenlace.

Imágenes sensibles:

