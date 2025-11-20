TEMAS DE HOY:
Policial

¡Estaba robando! Dueños encontraron a un ladrón hurtando en la calle Lanza de Cochabamba

El delincuente fue sorprendido por los propietarios del negocio donde robaba.

Ligia Portillo

20/11/2025 8:23

¡Estaba robando! Dueños encontraron a un ladrón hurtando en la calle Lanza de Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Vecinos y comerciantes de la zona se encuentran consternados luego de que, en horas de la madrugada de este jueves, un sujeto fuera sorprendido intentando robar en un local ubicado en la calle Lanza.

El hecho fue detectado por los propios dueños del establecimiento, quienes encontraron al antisocial manipulando diversos objetos dentro del negocio. De inmediato, dieron aviso a las autoridades, y efectivos policiales del EPI Central junto a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegaron al lugar para intervenir.

El presunto delincuente fue detenido y trasladado a dependencias de la Felcc, donde se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

Las autoridades exhortan a los comerciantes y vecinos a mantener medidas de seguridad reforzadas y a reportar cualquier actividad sospechosa de manera inmediata.

 

