WhatsApp se renueva en 2026: Sacudones, limpieza de chats entre los nuevos cambios

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial, se prepara para sumar importantes novedades durante el 2026. ún el anuncio, la plataforma de Meta ya prueba una serie de funciones que buscan mejorar la experiencia del usuario, con mayor control del almacenamiento, nuevas formas de interacción y más opciones de personalización.

Algunas de estas herramientas fueron detectadas en versiones beta del mensajero, es decir, ediciones de prueba que se habilitan para grupos reducidos antes de su lanzamiento oficial. Este método permite a la compañía evaluar el funcionamiento de las funciones y realizar ajustes previos a su llegada definitiva.

Una de las incorporaciones que más llamó la atención es la posibilidad de reportar errores sacudiendo el teléfono. Esta opción, detectada en pruebas para Android, permitirá acceder de forma rápida a la pantalla de reporte de fallas sin ingresar al menú de configuración, agilizando el envío de comentarios técnicos.

Otra novedad apunta a mejorar la gestión del almacenamiento. WhatsApp trabaja en una herramienta que permitirá revisar y eliminar archivos de un chat directamente desde su información, ordenándolos por tamaño. De esta manera, los usuarios podrán borrar videos, imágenes, audios o documentos de forma más precisa y liberar espacio con mayor facilidad.

Finalmente, uno de los cambios más relevantes previstos para 2026 es la incorporación de nombres de usuario. Esto permitirá identificar cuentas sin necesidad de compartir el número telefónico, un paso importante en materia de privacidad. Estos nombres deberán cumplir ciertos requisitos, como ser únicos, incluir letras y respetar una cantidad mínima y máxima de caracteres.

Aunque Meta aún no confirmó fechas oficiales, todo indica que estas funciones llegarán progresivamente durante el año, marcando una nueva etapa para la popular aplicación de mensajería.



