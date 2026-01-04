¿Un perro araña? Can realiza una increíble hazaña por un tupper y se vuelve viral

Un video protagonizado por un curioso y ágil perrito se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios lo bautizaron como el “perro araña”. En las imágenes, que ya circulan ampliamente en distintas plataformas, se observa al can escalando con sorprendente habilidad el mesón junto a una parrilla, todo con un solo objetivo, alcanzar un tupper que llamó su atención.

La divertida escena muestra al perrito analizando cada movimiento, apoyándose con destreza y demostrando que la creatividad no tiene límites cuando se trata de comida. La acción provocó miles de reacciones, comentarios y risas, convirtiendo el clip en uno de los más compartidos del momento.

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos usuarios se sintieron identificados. “Los Beagles son un caso especial, no son para personas sin paciencia”, escribió un internauta, mientras otro agregó entre risas que su mascota “le destruyó la casa y se robaba toda la comida”.

Al final del video, muchos coinciden en que el protagonista sería un Beagle, una raza conocida por ser sociable, juguetona y muy curiosa. Estos perros se destacan por su gran energía, su poderoso instinto guiado por el olfato y una personalidad inteligente, aunque algo testaruda, lo que los convierte en compañeros adorables, pero muy traviesos.

