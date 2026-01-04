El monseñor Estanislao Dowlaszewicz, obispo auxiliar de Santa Cruz, mostró su preocupación por las dificultades económicas que atraviesan los hogares infantiles en Santa Cruz y pidió a las autoridades brindarles mayor atención y destinar mayores recursos para la atención de los niños.

En su mensaje, el prelado cuestionó que, a pesar de los saludos de “felices fiestas” y “feliz Año Nuevo”, hasta la fecha no se haya realizado ningún desembolso para los hogares que aguardaban la ayuda.

“¿Qué podemos decir hoy a los niños que esperaban la Navidad y el Año Nuevo con ese apoyo y hasta ahora no llegó ni un centavo para ellos?”, expresó ante los fieles.

Monseñor Dowlaszewicz remarcó que el verdadero sentido del mensaje cristiano no se limita a palabras, sino que debe reflejarse en acciones concretas, especialmente cuando se trata de los sectores más vulnerables. Señaló que el mayor regalo entre las personas consiste en comprometerse a ser solidarios los 365 días del año y no solo en fechas especiales.

Durante la homilía, también reflexionó sobre el inicio del nuevo año y cuestionó si el saludo de “feliz año” se reduce únicamente al comienzo de un año electoral.

Finalmente, recordó que la Palabra de Dios tiene poder cuando se le permite actuar en la vida diaria y se vive la alegría que nace desde Belén. La celebración concluyó con una oración por los gobernantes, pidiendo que trabajen por el bien común y atiendan las necesidades de los más pequeños.



