Este domingo 4 de enero, Bolivia presenta un panorama climático marcado por temperaturas más bajas en comparación con la jornada del sábado, especialmente en ciudades del occidente y los valles, mientras que el oriente mantiene un clima templado, con nubosidad y posibilidad de lluvias.

En La Paz, la jornada será fría y nublada, con una temperatura que alcanza los 5 °C. Las condiciones climáticas podrían generar una mayor sensación de frío durante las primeras horas del día y por la noche.

Oruro registra 7 °C, con una probabilidad de precipitaciones del 10%, mientras que en Potosí el termómetro marca 4 °C, con cielos nublados durante gran parte de la jornada. Cabe recordar que el sábado 3 de enero, esta ciudad registró temperaturas más elevadas, alcanzando los 8 °C.

En Cochabamba la temperatura es de 9 °C, evidenciando también un descenso en relación a la jornada anterior. Chuquisaca marca 12 °C, con cielos mayormente nublados, y Tarija registra 14 °C, manteniendo un clima fresco y estable.

En el oriente del país, Santa Cruz alcanza los 25 °C, con cielos parcialmente nublados. Trinidad y Cobija registrarán 24 °C; en el caso de Trinidad, existe una probabilidad de precipitaciones del 51%, mientras que Cobija presentará cielos mayormente nublados.



