¿Con frío o con sol? Así estará el clima en Bolivia este 3 de enero

El inicio del año continúa con contrastes climáticos en Bolivia, donde el occidente se mantiene frío y el oriente presenta calor húmedo.

En La Paz, la jornada será fría, con mínima de 8 °C y máxima de 14 °C. La alta humedad aumentará la sensación de frío, especialmente por la mañana y la noche, y se podrían registrar lluvias aisladas en algunos sectores.

Oruro y Potosí también registran bajas temperaturas, con 11 °C y 8 °C respectivamente. Por su parte, Cochabamba presentará un clima templado, con mínima de 13 °C y máxima de 26 °C, acompañada de cielos parcialmente nublados y humedad moderada.

En el oriente del país, Santa Cruz inició la jornada con 28 °C, mientras que Trinidad y Cobija el termómetro marca 27 °C, con un ambiente cálido y húmedo que hará que la sensación térmica sea más alta de lo habitual.

Chuquisaca registra 22 °C y Tarija 19 °C, con cielos parcialmente nublados y humedad moderada, ofreciendo un clima agradable para realizar actividades al aire libre.

En general, Bolivia inicia este 3 de enero con un marcado contraste climático, frío en occidente y calor húmedo en oriente.

