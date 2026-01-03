La oposición colombiana celebró este sábado a la "Venezuela libre" tras el ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras ciudades de ese país en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Venezuela libre. El dictador ilegítimo que usurpó el poder y sometía a Venezuela y a los venezolanos ha caído. Los demócratas ansiábamos una oportunidad para el retorno de la democracia y la libertad", expresó en X la senadora Paloma Valencia, candidata del partido uribista Centro Democrático para las elecciones presidenciales de este año.

Desde hace años el uribismo acusa al Gobierno venezolano de interferir en la política colombiana y de dar apoyo a los grupos guerrilleros que operan en la frontera de 2.219 kilómetros que comparten los dos países, circunstancia que subrayó hoy Valencia.

"Querían el apoyo de Maduro en elecciones a través de las estructuras del narcoterrorismo en Colombia. Los crespos se les quedaron hechos", agregó.

En el mismo sentido, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), fundador y líder del Centro Democrático, afirmó en referencia a Maduro:

"La dictadura ha protegido a los narcoterroristas de Colombia, ha estimulado la violencia contra nuestro pueblo".

"Estados Unidos ha tenido que hacer lo que debieron hacer los organismos internacionales y las Fuerzas Armadas de Venezuela que prefirieron el soborno de la dictadura que hacer respetar la democracia de su país", dijo Uribe, quien expreso su deseo de "que el hermano pueblo de Venezuela encuentre su camino de libertad y de bienestar colectivo".

Por su parte, el abogado Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, dijo al comentar la suerte de Maduro que "así es como deben terminar todos los tiranos: muertos o presos".

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció hoy que fuerzas de su país capturaron a Maduro y a su esposa en una operación que calificó como "brillante".

"Venezuela es libre y Colombia seguirá la misma senda", agregó De la Espriella en alusión a las elecciones presidenciales cuya primera vuelta se celebrará el próximo 31 de mayo, con una segunda el 21 de junio, en caso de ser necesaria.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también recurrió al "Venezuela libre" para señalar que "el dictador Nicolás Maduro ha sido capturado. A todo tirano le llega su hora".

Críticas de la izquierda

Nada más ocurrir el ataque el presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció la agresión y expresó la "profunda preocupación" de su Gobierno por las explosiones ocurridas esta madrugada en Caracas y otros lugares de Venezuela por el ataque de EE.UU., pero hasta el momento no se ha manifestado sobre la captura de Maduro.

En diciembre pasado, Petro dijo que Maduro "es dictador por concentrar poderes, pero no hay ninguna evidencia en Colombia de que sea narco", como alega Washington.

En la misma línea, el senador Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, la alianza que llevó a Petro al poder, rechazó lo sucedido esta madrugada en Venezuela y respaldó al mandatario colombiano.

"Se trata de una grave y abierta agresión militar contra una nación soberana, una amenaza directa contra la paz regional, y contra los principios fundamentales del derecho público internacional", manifestó Cepeda en X.

EFE

Mira la programación en Red Uno Play