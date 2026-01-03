VIDEO: Así fue el ataque de Estados Unidos a Venezuela donde capturaron a Nicolás Maduro

La madrugada de este 3 de enero de 2026 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. La noticia causó repercusiones a nivel mundial.

Una serie de registros audiovisuales que capturaron el inicio de una ofensiva militar estadounidense sobre territorio venezolano fueron difundidas en redes sociales. Las primeras imágenes, compartidas masivamente muestran el cielo de Caracas iluminado por explosiones y el estruendo de aeronaves volando a baja altura.

El material visual recopilado hasta el momento sobre los ataques aéreos, muestra el despliegue de unidades tácticas en las inmediaciones del Palacio de Miraflores.

Según la cadena CBS News, estas imágenes corresponden a una incursión de las fuerzas militares donde se habría concretado la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El presidente Donald Trump confirmó la noticia poco después a través de sus canales oficiales, describiendo la acción como un "ataque a gran escala exitoso" y anunciando que el líder venezolano ya ha sido trasladado fuera del país.

