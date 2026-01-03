TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Franklin Flores Hombre mató a su madre y hermano

Eeuu captura a nicolás maduro

"Viva la libertad": Milei celebra el anuncio de Trump sobre la captura de Maduro

El presidente argentino, Javier Milei, celebró el anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, mediante una publicación en X con un contundente mensaje.

EFE

03/01/2026 6:30

Foto: Redes Sociales.
Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires, 3 ene (EFE)

El presidente argentino, Javier Milei, celebró este sábado el anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, mediante una publicación en X con el mensaje: "La libertad avanza. Viva la libertad carajo".

Milei, una de las figuras más cercanas a Trump en la región, celebró el anuncio de la captura de Maduro pocos minutos después de su publicación en la red social Truth Social.

A la reacción del presidente argentino le siguió la de la senadora oficialista y ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que escribió un breve mensaje en X con una bandera de Venezuela y la frase "Venezuela será libre".

El anuncio de Trump señaló que Estados Unidos llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" e indicó que "su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

El ataque contra Venezuela se produce horas después de que la Cancillería argentina recomendara este viernes a sus ciudadanos no viajar al país caribeño debido a la "grave situación" que afronta el país y a las "detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros".

Milei y Maduro han mantenido una fuerte rivalidad desde la asunción del líder ultraderechista argentino en diciembre de 2023 y han tenido numerosos cruces tanto retóricos como diplomáticos en torno a cuestiones como la detención de un gendarme argentino en Venezuela en diciembre de 2024, la expulsión de diplomáticos argentinos de Caracas tras las denuncias de fraude electoral, y la solicitud del Gobierno venezolano de una orden de captura contra Milei, entre otras. EFE

pd/alf

