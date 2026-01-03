"Viva la libertad": Milei celebra el anuncio de Trump sobre la captura de Maduro

Buenos Aires, 3 ene (EFE)

El presidente argentino, Javier Milei, celebró este sábado el anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, mediante una publicación en X con el mensaje: "La libertad avanza. Viva la libertad carajo".

Milei, una de las figuras más cercanas a Trump en la región, celebró el anuncio de la captura de Maduro pocos minutos después de su publicación en la red social Truth Social.

A la reacción del presidente argentino le siguió la de la senadora oficialista y ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que escribió un breve mensaje en X con una bandera de Venezuela y la frase "Venezuela será libre".

El anuncio de Trump señaló que Estados Unidos llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" e indicó que "su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

El ataque contra Venezuela se produce horas después de que la Cancillería argentina recomendara este viernes a sus ciudadanos no viajar al país caribeño debido a la "grave situación" que afronta el país y a las "detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros".

Milei y Maduro han mantenido una fuerte rivalidad desde la asunción del líder ultraderechista argentino en diciembre de 2023 y han tenido numerosos cruces tanto retóricos como diplomáticos en torno a cuestiones como la detención de un gendarme argentino en Venezuela en diciembre de 2024, la expulsión de diplomáticos argentinos de Caracas tras las denuncias de fraude electoral, y la solicitud del Gobierno venezolano de una orden de captura contra Milei, entre otras. EFE

