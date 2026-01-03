Fiscal de EE.UU. confirma que Nicolás Maduro fue imputado por narcoterrorista en tribunales de Nueva York

La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, oficializó este sábado la imputación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ante el Distrito Sur de Nueva York. El anuncio ocurre apenas horas después de que fuerzas especiales ejecutaran un operativo militar en Caracas que culminó con la captura de ambos.

A través de un comunicado en sus redes oficiales, la autoridad judicial aseguró que el sistema de justicia estadounidense está listo para procesar a los detenidos bajo cargos criminales de extrema gravedad.

Según el detalle proporcionado por la Fiscalía, el expediente contra Nicolás Maduro incluye delitos de conspiración narcoterrorista, conspiración para la importación de cocaína a gran escala, además de la posesión y uso de ametralladoras y dispositivos destructivos dirigidos contra los intereses de Estados Unidos.

Estos cargos se fundamentan en investigaciones de larga data que vinculan a la cúpula del gobierno venezolano con operaciones de tráfico de sustancias ilícitas y apoyo a grupos irregulares.

Bondi fue tajante al señalar el futuro procesal de los imputados:

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses", afirmó Bondi.

