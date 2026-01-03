Senador de EEUU dice que Rubio aseguró que no se planean más ataques en Venezuela

Estados Unidos ha completado su acción militar en Venezuela tras capturar al presidente del país, Nicolás Maduro, dijo el sábado un senador estadounidense, citando al secretario de Estado Marco Rubio.

Rubio "no prevé más acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia de Estados Unidos", escribió en X el senador Mike Lee, un republicano que inicialmente fue crítico de la operación, tras afirmar que había hablado con el jefe de la diplomacia estadounidense.

