Así es el centro donde Nicolás Maduro cumple detención en Brooklyn mientras espera su audiencia

En las últimas horas se conocieron nuevos detalles sobre el lugar donde permanece recluido Nicolás Maduro en Estados Unidos, mientras espera su segunda audiencia programada para el 17 de marzo. El exmandatario se encuentra en un centro de detención ubicado en Brooklyn, Nueva York.

Las celdas del recinto varían en dimensiones dependiendo del piso y el sector del edificio. Los espacios oscilan entre 2 y 7 metros cuadrados, lo que evidencia un lugar reducido y de condiciones estrictas, según revela el medio chileno Meganoticias

En su interior, las celdas cuentan con una cama metálica con colchón delgado, un inodoro y, en algunos casos, un pequeño escritorio, que se asigna según el comportamiento del interno. También se dispone de un botón de pánico para alertar a los custodios ante emergencias.

El centro de detención

Maduro permanece en el Centro de Detención Metropolitano (MDC), una estructura de varios pisos construida en concreto y acero.

El recinto está localizado en el distrito de Brooklyn, cerca del puerto de Nueva York y a cierta distancia de zonas frecuentadas por turistas, como Central Park y la Quinta Avenida.

A pesar de su ubicación, el centro mantiene protocolos de seguridad y reclusión estrictos, propios de un establecimiento federal.

