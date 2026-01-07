Costa anuncia definición del torneo 2026 y confirma nacionalización de Mamani

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, informó que la modalidad del torneo 2026 será definida este viernes en el Consejo Superior, donde se prevé la aprobación de un campeonato de verano corto, similar al del año pasado, seguido por un torneo todos contra todos.

Costa explicó que la intención es iniciar la gestión con un certamen breve y luego dar paso al campeonato principal, esperando contar con el respaldo de todos los clubes. En ese marco, también se refirió a la situación de Wilstermann, advirtiendo que la normativa es clara respecto a los límites y sanciones en caso de recurrir a la justicia ordinaria por el tema del descenso.

En el plano deportivo, el titular de la FBF confirmó que Máximo Mamani está concluyendo sus trámites de nacionalidad y que pronto será oficialmente ciudadano boliviano. “Vamos a tener un miembro más dentro del fútbol boliviano”, señaló, con la expectativa de contar con el jugador para los amistosos de enero con la selección nacional.

Costa también adelantó detalles de la planificación de la Verde, que jugará el 18 de enero en Tarija, y posteriormente continuará su preparación en Santa Cruz, donde el 25 de enero se disputará un partido en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, escenario que prácticamente será reinaugurado para el fútbol nacional.

Finalmente, el presidente de la FBF remarcó que la política de la Federación apunta a contar con estadios llenos y pidió el apoyo de la hinchada para acompañar a la selección boliviana en el inicio de la gestión 2026.

