Fernando Costa: “Tenemos fe y esperanza de clasificar al repechaje rumbo al Mundial”

Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, se mostró optimista sobre la posibilidad de que la selección nacional alcance un repechaje que la lleve al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Durante una entrevista en el programa El Mañanero, Costa destacó que la joven plantilla ha logrado mantener viva la esperanza de clasificar en estas últimas fechas de eliminatorias, un hecho que considera histórico para el fútbol boliviano.

“Estamos muy cerca de momentos cruciales para nuestra selección; esto es fruto de un trabajo constante que venimos realizando desde hace más de tres años y medio, con programas de desarrollo de talentos, scouting y microciclos en divisiones juveniles”, señaló Costa. El dirigente recalcó la importancia de apostar por la formación de jugadores jóvenes provenientes de distintos departamentos del país, asegurando que la cosecha de estos esfuerzos se empieza a notar en el rendimiento del equipo absoluto.

Por otro lado el presidente de la FBF, también se refirió a la organización de la final única de la Copa Sudamericana en Santa Cruz, asegurando que la ciudad cumple con las condiciones necesarias y que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol respalda firmemente la elección del estadio.

“Estamos realizando todos los esfuerzos necesarios junto a la Conmebol para garantizar que la final se lleve a cabo con éxito, pese a la compleja situación que atraviesa el país”, afirmó.

Para cerrar, Costa agradeció el apoyo constante de la hinchada y subrayó la necesidad de mantener la fe hasta el último minuto de la eliminatoria.

“Esto se define en los últimos minutos del último partido; hay que tener esperanza, jamás rendirse. La afición nos acompaña y eso es invaluable”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play