Deportes

El peruano Cueva renunció a Emelec porque "no la estaba pasando bien", según su entrenador

El volante creativo peruano decidió dejar el club ecuatoriano tras sentirse incómodo y llegar a un acuerdo con la dirigencia.

EFE

03/12/2025 15:30

Foto: Redes sociales del jugador.
Ecuador.

El entrenador de Emelec, el argentino Guillermo Duró, anunció este miércoles que el creativo peruano Christian Cueva rescindió su contrato con el equipo ecuatoriano porque "no la estaba pasando bien".

Cueva, quien cumplió 34 años el 23 de noviembre pasado, había firmado un contrato con Emelec hasta junio del próximo año.

"La verdad, no la estaba pasando bien. No se sentía cómodo, tiene las posibilidades de algún otro club y prefirió rescindir contrato, tras llegar a un arreglo con los dirigentes para volver a su país", explicó Duró a periodistas.

Cueva se vinculó a Emelec en junio pasado como una de las principales atracciones para el segundo semestre de la Liga Pro ecuatoriana, pero fueron pocos los partidos que jugó como titular.

El de Huamachuco lució la camiseta del Emelec en 17 partidos, en los que jugó aproximadamente 58 minutos en cada encuentro, anotó dos goles y dio dos asistencias.

Emelec afronta en la actualidad una crisis económica que también ha debido incidir en la decisión del jugador peruano.

Emelec tiene opciones para clasificarse para la próxima Copa Libertadores, si gana la Copa Ecuador, en la que este miércoles jugará un crucial partido contra Liga de Quito.

Y en la Liga Pro, el otro torneo profesional ecuatoriano, tiene posibilidad para clasificarse para la Copa Sudamericana 2026. EFE

