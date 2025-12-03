Senado prioriza méritos y probidad para la elección de nuevos vocales del TSE

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila Navajas, informó sobre el proceso acelerado para la elección de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), destacando que la nueva norma busca devolver la credibilidad a la institución y garantizar la transparencia de las futuras elecciones subnacionales de 2026.

Proceso acelerado: 15 días para elegir

El senador explicó que la Asamblea tiene que enfrentar la tarea de selección en un plazo extremadamente corto, ya que la anterior gestión no llevó a cabo el proceso a tiempo.

“Hoy se ha aprobado la convocatoria, a partir de hoy corren los 15 días exactamente para garantizar que el día que concluyan los actuales vocales su periodo de mandato podamos tener ya seleccionados y elegidos y designados a los nuevos vocales", afirmó.

El cronograma es inmediato:

Postulación : Los ciudadanos tienen cuatro días para presentar su documentación (jueves, viernes, sábado y domingo). El Presidente del Estado solicitó a las instituciones trabajar en horarios redoblados, incluyendo fines de semana, para que los postulantes obtengan sus certificaciones.

Evaluación y preselección: Una comisión mixta de senadores y diputados evaluará rápidamente los méritos y el conocimiento de los aspirantes.

Elección final: La Asamblea será convocada para calificar a los preseleccionados y elegir a los seis vocales que deberían asumir funciones la semana del 20 de diciembre.

Mérito, probidad y sin exámenes

El aspecto central de la nueva ley es la eliminación de los exámenes escritos y orales, un método que, según Ávila, falló en el pasado y dio lugar a la afinidad política y la militancia sobre la capacidad real. “La idea que esta ley ha llevado a la práctica es que vamos a hacer una etapa que permita valorar todos los aspectos relativos a los méritos que tienen las personas, todo aquello que tiene que ver con el conocimiento y la probidad de las personas como elementos centrales", aseguró.

El vocal enfatizó que la probidad tiene que ver con la trayectoria social, institucional y profesional del postulante. La norma establece valores numéricos claros para la formación académica y la experiencia profesional, buscando que los candidatos con la mayor calificación sean preseleccionados. La paridad de género es un aspecto obligatorio que también se respeta en la convocatoria.

El presidente del Senado aseguró que el proceso estará dotado de mecanismos de veeduría nacional e internacional para garantizar la transparencia en cada fase y evitar impugnaciones injustificadas. Finalmente, se refirió al padrón electoral, un tema de gran preocupación histórica:

“Seguramente los nuevos vocales harán un análisis a detalle la situación del actual padrón y presentarán un proyecto donde se cuantificará lo que costará llevar adelante un nuevo padrón, se cuantificará tanto los recursos financieros como los recursos técnicos para garantizar darle al país un nuevo padrón que no nos deje a los ciudadanos con las dudas que en su momento hubieron sobre el hecho que había un padrón inflado", detalló.

El objetivo final de la Asamblea es, según Ávila, "darle la certidumbre al país" y asegurar que las próximas elecciones subnacionales sean "limpias, que la voluntad del pueblo sea la que determine quién gana".

