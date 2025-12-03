Gerente de BoA: Solo 10 de 20 aviones operan y acumula un déficit de Bs 215 millones hasta octubre

Boliviana de Aviación (BoA) atraviesa una profunda crisis operativa y financiera, según lo denunciado por su gerente general, Juan José Galvarro. La máxima autoridad de la empresa estatal aérea confirmó que la aerolínea está operando a la mitad de su capacidad, con graves consecuencias para el servicio a los pasajeros.

Flota a la mitad y deuda por aviones en tierra

Galvarro informó que, de una flota total de 20 aeronaves, solo 10 están actualmente en condiciones de volar, lo que representa una capacidad operativa del 50%.

"BoA cuenta con una flota de 20 aeronaves, de las cuales operativamente recibimos 10 aeronaves operando", declaró el gerente, explicando que esta situación genera importantes problemas logísticos.

El problema se agrava al considerar que solo dos de los 20 aviones son propiedad de BoA; los otros 18 están bajo un contrato de leasing (alquiler). El gerente denunció que la empresa está pagando un alquiler mensual por 10 aeronaves que están en tierra, engrosando una deuda que asciende a $us 37 millones.

Déficit millonario y 3.000 pasajeros afectados al día

La baja capacidad operativa tuvo un impacto directo en la atención a los usuarios. Galvarro detalló que la planificación comercial se había realizado considerando la operación de 12 aviones, pero en algunos momentos de noviembre la empresa ha llegado a operar con solo ocho. Esta diferencia implica que BoA se ve obligada a dejar de atender a casi 3.000 pasajeros al día con los vuelos previamente comercializados.

En el aspecto financiero, el panorama es igualmente preocupante. El gerente sentenció que, en el ejercicio de enero a octubre de 2025, la aerolínea arrastra un déficit acumulado de 215 millones de bolivianos, una cifra que pone en alerta a la institución.

A la crisis interna de BoA se suman problemas de infraestructura. Jaime Humberto Machicao Roca, director general de NAABOL (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos), mencionó que han tenido que habilitar aeropuertos fuera de horario regular, citando el caso de Oruro: "Oruro tiene una franja horaria para operar, pero a veces hemos tenido que habilitar el aeropuerto de Oruro para que esté en condiciones para operar a medianoche, a la una de la mañana."

La nueva gerencia enfrenta el reto de revertir el déficit y lograr la puesta en servicio de las aeronaves detenidas para normalizar las operaciones y la atención a los pasajeros.

