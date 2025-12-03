Emiten orden de aprehensión contra Lidia Patty por presuntas irregularidades en proyectos del Fondo Indígena

El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra Lidia Patty, luego de identificar presuntos depósitos irregulares provenientes del Fondo Indígena.

“Se ha colectado elementos de convicción que demuestran que la señora Lidia Patty habría adoptado conductas vinculadas a los delitos denunciados, como conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. La señora Lidia habría sido beneficiada con depósitos en su cuenta privada”, manifestó el fiscal Miguel Cardozo.

Según los antecedentes, el proyecto observando tenía un monto superior a 1 millón de bolivianos, de los cuales Patty habría recibido más de Bs 700.000 en su cuenta privada.

“La denuncia fue realizada por el Fondo Indígena, estableciéndose que hubo irregularidades en el proyecto de tomates y hortalizas en ocho comunidades”, afirmó Cardozo.

La autoridad indicó que se establecieron los elementos suficientes para proceder con la orden de aprehensión, la cual se determinó para evitar un posible riesgo de fuga u obstaculización.

Además, se solicitó el flujo migratorio de la exdiputada, cuyo resultado será conocido una vez llegue la respuesta correspondiente.

