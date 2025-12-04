Audiencia termina con orden de detención para Lurwyn Ledezma por presunto abuso a menores

La tarde de este miércoles, el Palacio de Justicia de Cochabamba fue el escenario de una intensa audiencia cautelar contra el abogado Lurwyn Ledezma, acusado del grave delito de violación de dos menores de edad.

La sesión, que se extendió por más de seis horas, concluyó cerca de las 19:00 con la determinación del juez.

Detención en San Antonio y reserva judicial

La jueza a cargo del caso dictaminó la detención preventiva por tiempo indefinido para Ledezma, la cual deberá cumplirse en el penal de San Antonio, ubicado en el centro de la ciudad. Inicialmente, se había dispuesto el traslado de Ledezma al penal de San Sebastián, pero la defensa y el propio acusado solicitaron el cambio de recinto carcelario.

Debido a la naturaleza del caso, el juez solicitó a los efectivos policiales desalojar a todos los periodistas que aguardaban el resultado en el piso 3 de las dependencias judiciales, ya que el caso fue declarado en reserva.

Declaración escueta y tensión en exteriores

El abogado Hugo Iriarte, defensor de la parte acusadora, fue el único en brindar una breve declaración a la prensa, confirmando la resolución judicial:

"El caso está en reserva, pero solamente les puedo indicar de que la jueza ha determinado la detención preventiva por el plazo indefinido en el penal de San Antonio. Eso es lo único que les puedo informar. Todas las pruebas. Plazo indefinido, en el penal de San Antonio", dijo.

A su salida del Tribunal Departamental de Justicia, Iriarte y quienes lo acompañaban (presumiblemente familiares de las víctimas) tuvieron que ser resguardados por un gran contingente policial con escudos, debido a que un grupo de personas se acercó gritando "mentiroso" y "asesino". Finalmente, el abogado fue retirado del lugar en una camioneta de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP).

En exteriores del Tribunal, se observó el movimiento policial, aunque no se brindó información sobre el operativo para trasladar a Ledezma al penal de San Antonio.

Mira la programación en Red Uno Play