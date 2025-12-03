Revelan la autopsia de Dennis, el joven que perdió la vida en la Piscina Olímpica

Un trágico hecho conmocionó este martes 2 de diciembre a la ciudad de Cochabamba. Al promediar las 16:00, personal de la División Homicidios y de la División Escena del Crimen de la Felcc acudió a un centro acuático tras el reporte de un cadáver en el interior del establecimiento.

El director departamental de la Felcc, Vanderley Flores, informó que la víctima fue identificada como Dennis Edsen Alavi Corrales, de 23 años, cuyo cuerpo fue hallado en posición de cúbito dorsal en un ambiente utilizado como depósito.

Según detalló, el examen externo realizado en el lugar no evidenció signos de violencia; sin embargo, los investigadores observaron espuma en la zona bucal y nasal, un indicio compatible con asfixia por inmersión.

De acuerdo con el testimonio del instructor de natación, el joven participaba de una sesión en una piscina de 1,50 metros de profundidad. Allí habría expresado sentirse “incómodo” por su estatura, decidiendo trasladarse por cuenta propia a la piscina más profunda del complejo, de 5 metros.

Durante la actividad, el instructor y los demás nadadores no advirtieron la ausencia del joven sino hasta media hora después, momento en el que comenzó la búsqueda. Fue uno de los alumnos del club de natación Spring quien descubrió el cuerpo de Dennis en el fondo de la piscina profunda.

Pese a que fue auxiliado de inmediato, ya no presentaba signos vitales. El Ministerio Público activó al equipo multidisciplinario y dispuso el levantamiento legal del cadáver. Tras su traslado a la morgue del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), el médico forense de turno practicó la autopsia legal, cuyo resultado confirmó las sospechas iniciales.

La causa de muerte fue establecida como, anoxia anóxica, con edema agudo de pulmón y asfixia mecánica por sumersión. Estos hallazgos confirman que Dennis murió por ahogamiento.

La Fiscalía continúa la investigación para determinar eventuales responsabilidades, mientras la Felcc recopila declaraciones y revisa los protocolos de seguridad del centro acuático. El caso ha generado cuestionamientos sobre la supervisión dentro de piscinas profundas y los tiempos de reacción ante la ausencia de un nadador.

