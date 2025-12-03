“Teme por su vida y la de su bebé”: Buscan a tres acusados de dopar y abusar a joven en un balneario

Una joven de 19 años, que había acudido a un balneario acompañada de un amigo, terminó inconsciente y posteriormente fue encontrada cerca de la rotonda del Plan 3.000 en Santa Cruz. La familia y su abogado sostienen que fue dopada y agredida por un grupo de hombres que ya la venían acosando dentro del lugar.

El hecho se registró el martes 25 de noviembre. Según relató el abogado Fernando Vaca, la joven consumió únicamente tres latas de cerveza antes de perder el conocimiento, un indicio que para la defensa apunta a la administración de alguna sustancia. “Tres latas de cerveza no te dan para perder el conocimiento a ninguna persona. Aquí hubo algo más”, aseguró.

Acoso previo y agresiones dentro del balneario

Previo a que la joven quedara inconsciente, los sospechosos —clientes habituales del balneario— habrían mostrado comportamientos intimidantes. “Venían con intenciones, con acoso, incluso llegaron a tocarla dentro de la piscina e intentar sumergirla”, señaló Vaca, quien afirmó que la investigación debe determinar el nivel de participación de cada uno.

El acompañante de la víctima, su amigo de larga data, también manifestó haber perdido el conocimiento, un punto que será esclarecido en el proceso.

Sospechosos identificados

El abogado informó que ya se cuenta con grabaciones de cámaras, así como placas de los vehículos utilizados por los presuntos implicados. “Tenemos absolutamente todo. Solo falta que la Policía haga el desdoblamiento para identificarlos plenamente y que presten su declaración ante la Fiscalía”, indicó.

La víctima, en estado crítico emocional

La hermana de la joven relató que su vida cambió drásticamente tras el hecho.

“Ha dejado la universidad, no puede dormir, uno la toca y ella se asusta. Teme por su vida y la de su bebé, porque la persona que la sacó del balneario se llevó su celular y sus documentos”, denunció.

La familia cuestionó además la demora en la atención psicológica. La cita programada inicialmente fue postergada en dos ocasiones y recién se agilizó tras la presión mediática.

“Pedimos justicia”: clamor de la familia

La hermana de la víctima pidió un proceso transparente y la captura del agresor principal.

“Ella salió con su mejor amigo, alguien que conoce desde los 11 años. La gente juzga sin saber. Lo que pedimos es justicia y que atrapen al que la sacó del balneario y abusó de ella, porque eso ya lo ha determinado el forense”, afirmó.

