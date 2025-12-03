¿Dónde denunciar actos de corrupción? Policía habilita líneas telefónicas directas

La Policía Boliviana puso en marcha una nueva estrategia de transparencia institucional, habilitando líneas telefónicas directas y específicas para que la ciudadanía denuncie de forma inmediata actos de corrupción cometidos por efectivos policiales en todo el país.

El anuncio fue realizado este martes por el comandante general de la Policía, Mirko Sokol, quien destacó que la medida busca fortalecer el control ciudadano y la lucha contra las irregularidades dentro de la institución, según reporta el Periódico Ahora El Pueblo.

Líneas exclusivas y derivación directa

Sokol explicó que los nuevos números telefónicos están destinados exclusivamente para recibir reportes directos contra funcionarios policiales. Las denuncias serán derivadas de manera inmediata a la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (Didipi) y a las unidades de Transparencia e Inspectoría.

Además de las líneas directas, la Policía reforzará la vigilancia comunitaria a través de la expansión de los "segurichats" barriales, grupos vecinales coordinados con las Estaciones Policiales Integrales (EPI) para compartir información en tiempo real sobre riesgos de seguridad o actos irregulares.

Números habilitados en La Paz:

71290343

71564087

63054555

Los números tradicionales 110 y 120 siguen activos para emergencias y denuncias generales.

Llamado a denuncias responsables y "víctimas valientes"

El Comandante hizo un llamado enfático a la población para realizar denuncias responsables y con respaldo. Subrayó la necesidad de que los ciudadanos aporten evidencias como fotografías, videos o testigos para evitar denuncias falsas que sobrecarguen a los investigadores.

Asimismo, resaltó la importancia de la víctima de constituirse formalmente como denunciante para asegurar el proceso legal.

"Necesitamos víctimas valientes y no cómplices. Si una persona accede a un pedido irregular de dinero, también se convierte en parte del problema. No queremos ciudadanos cómplices de la corrupción", sentenció Sokol, incentivando a la población a rechazar cualquier solicitud ilegal de dinero.

