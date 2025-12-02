Árbitros bolivianos firman una destacada actuación en el Mundial Sub17 de Catar

El equipo arbitral boliviano conformado por Ivo Méndez, Jesús Antelo y Edward Saavedra tuvo una destacada participación en la Copa Mundial Sub-17 de varones, realizada en Qatar. Méndez, como árbitro central, junto con Antelo y Saavedra, estuvo presente en nueve partidos a lo largo del torneo, llegando hasta los cuartos de final. Dirigieron cuatro encuentros —tres en fase de grupos y uno en octavos de final— mientras que en los restantes actuaron como cuarto y quinto árbitro.

Ivo Méndez asistió al certamen juvenil por convocatoria de la Comisión de Árbitros de la FIFA, y condujo el partido del grupo D entre Túnez y Fiji, el 3 de noviembre. En ese encuentro sancionó 17 faltas, dos por fuera de juego, y mostró una tarjeta amarilla, en un duelo que terminó con victoria para el conjunto africano.

Su segundo partido fue el 6 de noviembre, dirigiendo el Emiratos Árabes Unidos vs. Croacia, del grupo C, donde los europeos se impusieron. En ese compromiso se pitaron 21 faltas y se mostraron tres amarillas. Cerró su actuación en la fase de grupos el 9 de noviembre en el Bélgica vs. Túnez, del grupo D, en el que sancionó 25 infracciones, mostró dos amarillas y expulsó a un jugador.

En los octavos de final, el equipo boliviano dirigió el Italia vs. Uzbekistán, que terminó 3-2 a favor de los europeos. En ese encuentro Méndez sancionó 22 faltas, mostró dos tarjetas amarillas y una roja.

Además de esos cuatro partidos, Méndez participó como cuarto árbitro en otros cinco encuentros: tres en fase de grupos, uno en dieciseisavos y uno en cuartos de final. Su rol fue relevante, ya que el cuarto árbitro es el encargado del chequeo de goles y de asistir en las revisiones de campo bajo el sistema de video soporte utilizado en el torneo.

La participación de Méndez, Antelo y Saavedra refleja la recuperación de la confianza internacional en el arbitraje boliviano. Con este desempeño, Bolivia suma presencia arbitral en 13 torneos durante 2025, año en el que se inició un proceso de reestructuración del referato nacional a cargo de la Dirección de Desarrollo Arbitral.

Fuente: Federación Boliviana de Fútbol (FBF)

Mira la programación en Red Uno Play