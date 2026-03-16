La selección de Irak dio a conocer esta jornada la nómina de futbolistas convocados para disputar el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026. El combinado asiático espera al ganador del duelo entre Bolivia y Surinam, con quien se enfrentará el 31 de marzo en Monterrey.

El equipo dirigido por el técnico Graham Arnold presentó una lista integrada por futbolistas que militan tanto en el fútbol local como en ligas del extranjero, manteniendo una base que ha formado parte del proceso reciente de la selección asiática.

En la portería aparecen Fahad Talib y Ahmed Basil, mientras que en la línea defensiva destacan nombres como Hussein Ali, Frans Putros, Rebin Sulaka y Merchas Doski, jugadores que han tenido participación constante con el equipo nacional en competencias recientes.

El mediocampo incluye futbolistas como Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal, Peter Gwargis y Hasan Abdulkarim, quienes han sido parte de la estructura del equipo durante la eliminatoria asiática y distintos torneos regionales.

En la ofensiva figuran jugadores como Aymen Hussein, Mohanad Ali, Ali Al Hamadi y Ali Jassim, quienes buscarán aportar peso ofensivo en el partido decisivo que definirá el último paso hacia la Copa del Mundo.

Irak disputará este repechaje dentro del nuevo formato de clasificación implementado por la FIFA para el Mundial 2026, torneo que contará con la participación de 48 selecciones. El equipo asiático buscará regresar a una Copa del Mundo después de su única participación en México 1986.

Con esta convocatoria, la federación iraquí iniciará en los próximos días la concentración del plantel para preparar el partido que definirá su futuro en la carrera por clasificar al Mundial.

Convocatoria Irak para repechaje intercontinental en Monterrey

Porteros

• Fahad Talib

• Ahmed Basil

Defensas

• Kumel Saadi

• Hussein Ali

• Frans Putros

• Zaid Tahseen

• Akam Hashem

• Manaf Younis

• Rebin Sulaka

• Merchas Doski

Mediocampistas

• Zaid Ismail

• Peter Gwargis

• Aimar Sher

• Hasan Abdulkarim

• Ahmed Maknzi

• Marko Farji

• Ibrahim Bayesh

• Youssef Amyn

• Zidane Iqbal

• Kevin Yakob

• Amir Al Ammari

Delanteros

• Mohanad Ali

• Ali Yousef

• Aymen Hussein

• Ali Al-Hamadi

• Ali Jassim

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