Quillacollo pone orden al caos: Promulgan ley que define rutas y "certificados de nacimiento" para el transporte

En un paso decisivo para frenar el desorden vial y los constantes enfrentamientos entre sindicatos, el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo oficializó la Ley Municipal de Rutas y Paradas de Transporte. Esta norma surge como la solución técnica a años de incertidumbre y disputas territoriales en las calles del municipio.

El fin del "desconocimiento" de rutas

Hasta antes de esta ley, muchas líneas de transporte operaban bajo acuerdos verbales o usos y costumbres, lo que generaba roces constantes por el "avasallamiento" de paradas. El alcalde Héctor Cartagena comparó esta nueva legislación con un documento de identidad esencial para los transportistas.

"Prácticamente no tenían un certificado de nacimiento; muchos desconocían dónde era su parada o por dónde tenían que ir, y había conflictos internos entre ellos. Creo que esto se ha superado", afirmó la autoridad durante el acto de entrega.

Un proceso técnico y consensuado

La normativa no fue una imposición, sino el resultado de un trabajo coordinado que cumplió con todos los pasos administrativos y legales:

Elaboración: Se realizó un análisis técnico y jurídico profundo al interior del Comité de Transportes. Aprobación: El proyecto fue remitido al Concejo Municipal, donde fue validado dentro de sus competencias. Promulgación: El Ejecutivo Municipal firmó la ley el pasado viernes 24 de abril, dándole vigencia inmediata.

Impacto esperado en la ciudadanía

Con la implementación de la ley, el municipio busca dos objetivos principales:

Prevenir conflictos: Al tener rutas y paradas definidas por ley, se eliminan las excusas para las peleas entre choferes por el control de esquinas o vías.

Seguridad para el usuario: El pasajero tendrá la certeza de dónde debe abordar su transporte y cuál será el recorrido exacto, evitando desvíos arbitrarios.

"Hemos cumplido con todos los hitos legales que exige la emisión de una norma", concluyó Cartagena, asegurando que Quillacollo entra ahora en una etapa de mayor ordenamiento vehicular para beneficio de transportistas y peatones por igual.

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