Frigorífico municipal descarta pérdidas y mantiene venta de bolsas solidarias

Tras las denuncias sobre una supuesta pérdida de más de un millón de bolivianos en la venta de bolsas solidarias del frigorífico municipal, el gerente de Frimup, Freddy Boland, descartó cualquier afectación económica.

Boland explicó que el programa solidario se ejecuta con normalidad y bajo control permanente.

“El corte único solidario se ha venido desarrollando y entregando, actualmente se está entregando como podrán evidenciar en la parte de los friales. Nosotros hacemos permanentemente fiscalización de las bolsas solidarias”, señaló.

Detalló que durante el mes de febrero se distribuyeron más de 4 mil bolsas, con un promedio diario cercano a las 200 unidades, además de informes constantes de seguimiento financiero.

“Yo solicitaba un informe a finanzas para que me digan si ha habido algún daño”, agregó.

El gerente también aseguró que no existen despidos ni renuncias dentro de la institución y que los salarios y beneficios se encuentran al día.

En cuanto al faeneo de reses, reconoció una baja a inicios de gestión, aunque afirmó que la actividad se ha ido recuperando progresivamente.

“Estamos con un promedio de 55 a 60 reses al día. Caímos a cero en algunos momentos, pero hemos ido poco a poco invitando a la población a través del faeneo libre”, indicó.

Actualmente, las bolsas solidarias continúan vendiéndose desde las 8 de la mañana a un precio de 37 bolivianos, manteniendo el mismo valor de la gestión pasada. Cada paquete incluye carne y hueso, con un peso aproximado de un kilogramo.

Boland invitó a la población a aprovechar el producto, especialmente ante la proximidad del feriado largo.

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