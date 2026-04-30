¡Atención, viajeros! Estas son las rutas cerradas, restringidas y con desvíos en Bolivia

Varias carreteras del país registran restricciones e interrupciones que afectan la transitabilidad. Los problemas se concentran en al menos seis departamentos. Autoridades piden tomar previsiones y usar rutas alternas.
30/04/2026 10:20
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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este jueves 30 de abril que múltiples tramos de la Red Vial Fundamental presentan problemas de transitabilidad en distintos departamentos del país.
Las afectaciones responden principalmente a inundaciones, trabajos de mantenimiento y bloqueos sociales, generando complicaciones para transportistas y viajeros.
Santa Cruz: puntos críticos
En Santa Cruz de la Sierra se reporta el panorama más complejo:
La Angostura (Samaipata): tramo intransitable
Comarapa – San Lorenzo – Salinas: cerrado por inundación del puente San Miguelito
La Paz: restricciones y bloqueos
En La Paz:
Restricciones en Puente Chaco – Puente Villa, Florida – Santa Rosa y Santa Rosa – Puente Villa
Bloqueos en Santa Bárbara – Choro Bajo
Tramo Entre Ríos – Sapecho afectado por conflictos sociales, incluido el sector Turco Cala
Cochabamba: trabajos viales
En Cochabamba:
Tránsito restringido en Llavini Bombeo
Afectación en la carretera Cochabamba – Santa Cruz, especialmente en Siete Curvas, por mantenimiento
Pando: desvíos y construcción
En Pando:
El Sena: habilitado con desvíos
Trabajos en el km 185 (zona La Floresta), Santa Elena y Puerto Rico
Restricciones en Porvenir – km 185 y Montealegre – San Miguel
Tarija: derrumbes
En Tarija:
Entre Ríos – Tacuarandi: intransitable por derrumbe de rocas
Tacuarandi – Alto de Zarzas y Nogalitos – San Telmo: transitables con precaución
Oruro: bloqueos
En Oruro:
Puente Español – Toledo: cerrado por bloqueos
Cruce Vinto – Vichuloma: también cerrado
Recomendación
La ABC recomienda a transportistas y viajeros verificar el estado de las rutas antes de salir, respetar la señalización y optar por vías alternas en los sectores afectados.
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