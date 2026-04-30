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¡Atención, viajeros! Estas son las rutas cerradas, restringidas y con desvíos en Bolivia

Varias carreteras del país registran restricciones e interrupciones que afectan la transitabilidad. Los problemas se concentran en al menos seis departamentos. Autoridades piden tomar previsiones y usar rutas alternas.

Red Uno de Bolivia

30/04/2026 10:20

Revisa qué rutas están cerradas o con restricciones en Bolivia. Foto ABC.
Bolivia

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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este jueves 30 de abril que múltiples tramos de la Red Vial Fundamental presentan problemas de transitabilidad en distintos departamentos del país.

Las afectaciones responden principalmente a inundaciones, trabajos de mantenimiento y bloqueos sociales, generando complicaciones para transportistas y viajeros.

Santa Cruz: puntos críticos

En Santa Cruz de la Sierra se reporta el panorama más complejo:

  • La Angostura (Samaipata): tramo intransitable

  • Comarapa – San Lorenzo – Salinas: cerrado por inundación del puente San Miguelito

La Paz: restricciones y bloqueos

En La Paz:

  • Restricciones en Puente Chaco – Puente Villa, Florida – Santa Rosa y Santa Rosa – Puente Villa

  • Bloqueos en Santa Bárbara – Choro Bajo

  • Tramo Entre Ríos – Sapecho afectado por conflictos sociales, incluido el sector Turco Cala

Cochabamba: trabajos viales

En Cochabamba:

  • Tránsito restringido en Llavini Bombeo

  • Afectación en la carretera Cochabamba – Santa Cruz, especialmente en Siete Curvas, por mantenimiento

Pando: desvíos y construcción

En Pando:

  • El Sena: habilitado con desvíos

  • Trabajos en el km 185 (zona La Floresta), Santa Elena y Puerto Rico

  • Restricciones en Porvenir – km 185 y Montealegre – San Miguel

Tarija: derrumbes

En Tarija:

  • Entre Ríos – Tacuarandi: intransitable por derrumbe de rocas

  • Tacuarandi – Alto de Zarzas y Nogalitos – San Telmo: transitables con precaución

Oruro: bloqueos

En Oruro:

  • Puente Español – Toledo: cerrado por bloqueos

  • Cruce Vinto – Vichuloma: también cerrado

Recomendación

La ABC recomienda a transportistas y viajeros verificar el estado de las rutas antes de salir, respetar la señalización y optar por vías alternas en los sectores afectados.

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