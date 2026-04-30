ABC: Ruta San Ignacio de Velasco – San Matías cerrará durante dos días

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó el cierre temporal del subtramo Las Petas – San Matías, en la carretera San Ignacio de Velasco – San Matías, medida que se aplicará los días jueves 30 de abril y viernes 1 de mayo, entre las 07:00 y las 14:00 horas.

Según el comunicado oficial, la restricción responde a trabajos de sujeción de elementos en puentes de madera ubicados en ese sector, labores que se ejecutarán de acuerdo con las condiciones climáticas para garantizar su correcta realización.

Desde la ABC recomendaron a transportistas y usuarios tomar previsiones, respetar la señalización vial y mantenerse atentos a los comunicados oficiales para evitar contratiempos durante los horarios establecidos.

Asimismo, la entidad señaló que estas acciones buscan priorizar la seguridad de quienes transitan por esta ruta, agradeciendo la comprensión y colaboración de la población ante estas intervenciones en la Red Vial Fundamental.

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