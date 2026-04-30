La espera terminó. Este jueves 30 de abril se realiza el esperado sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (Lonabol), donde un afortunado ganador podrá llevarse el Premio Mayor de Bs 300.000, en una jornada que combina ilusión, solidaridad y premios en efectivo.

Detalles del sorteo

El evento, denominado “98 Años de Esperanza y Solidaridad”, se llevará a cabo este 30 de abril bajo la modalidad de salida forzosa, lo que garantiza la entrega del premio principal.

Hora del sorteo: 18:00

Costo del billete: Bs 30

Premios en juego

Premios menores: 10 premios de Bs 1.000 cada uno

Cuarto Premio: Bs 10.000

Tercer Premio: Bs 15.000

Segundo Premio: Bs 30.000

Premio Mayor: Bs 300.000

El sorteo ofrece múltiples oportunidades de ganar:

Última oportunidad para participar

A pocas horas del sorteo, Lonabol habilitó mayor disponibilidad de billetes en su plataforma digital, permitiendo que más personas puedan participar sin salir de casa.

Nancy Muñoz, directora de Operaciones de la institución, destacó que esta modalidad facilita el acceso a ciudadanos de todo el país e incluso a bolivianos en el exterior.

Compra fácil, rápida y seguraLos interesados pueden adquirir su billete de manera sencilla:

Ingresando al sitio oficial: tienda.lonabol.gob.bo

Seleccionando sus números preferidos

Realizando el pago electrónico

También mediante código QR disponible en la publicidad oficial

Últimas horas: Hoy se juega Bs 300.000 de la Lotería Nacional. Foto referencial

Un juego con propósito solidario

Más allá de los premios, cada billete tiene un impacto social. Los recursos recaudados están destinados a programas de ayuda en salud y asistencia social para sectores vulnerables del país.

Invitación especial

La campaña también cuenta con el respaldo del personaje “Superche”, quien invitó a la población a participar:

“Compren su billete en línea, participen y ayuden a las familias bolivianas. Este es un golazo de la Lotería Nacional”.



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