Los billetes, que cuestan Bs 30, aún pueden comprarse en línea, y los fondos recaudados se destinan a programas sociales en el país.
30/04/2026 7:36
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La espera terminó. Este jueves 30 de abril se realiza el esperado sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (Lonabol), donde un afortunado ganador podrá llevarse el Premio Mayor de Bs 300.000, en una jornada que combina ilusión, solidaridad y premios en efectivo.
Detalles del sorteo
El evento, denominado “98 Años de Esperanza y Solidaridad”, se llevará a cabo este 30 de abril bajo la modalidad de salida forzosa, lo que garantiza la entrega del premio principal.
Hora del sorteo: 18:00
Costo del billete: Bs 30
Premios en juego
Premios menores: 10 premios de Bs 1.000 cada uno
Cuarto Premio: Bs 10.000
Tercer Premio: Bs 15.000
Segundo Premio: Bs 30.000
Premio Mayor: Bs 300.000
El sorteo ofrece múltiples oportunidades de ganar:
Última oportunidad para participar
A pocas horas del sorteo, Lonabol habilitó mayor disponibilidad de billetes en su plataforma digital, permitiendo que más personas puedan participar sin salir de casa.
Nancy Muñoz, directora de Operaciones de la institución, destacó que esta modalidad facilita el acceso a ciudadanos de todo el país e incluso a bolivianos en el exterior.
Compra fácil, rápida y seguraLos interesados pueden adquirir su billete de manera sencilla:
Ingresando al sitio oficial: tienda.lonabol.gob.bo
Seleccionando sus números preferidos
Realizando el pago electrónico
También mediante código QR disponible en la publicidad oficial
Un juego con propósito solidario
Más allá de los premios, cada billete tiene un impacto social. Los recursos recaudados están destinados a programas de ayuda en salud y asistencia social para sectores vulnerables del país.
Invitación especial
La campaña también cuenta con el respaldo del personaje “Superche”, quien invitó a la población a participar:
“Compren su billete en línea, participen y ayuden a las familias bolivianas. Este es un golazo de la Lotería Nacional”.
Mira la programación en Red Uno Play
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