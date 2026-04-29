¿Aún no compraste tu boleto? La Lotería Nacional de Bolivia amplía la venta de billetes virtuales

Ante la alta demanda y la proximidad del evento, la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (Lonabol) anunció oficialmente el incremento de la disponibilidad de billetes en su plataforma oficial. Esta medida busca garantizar que ningún usuario se quede fuera de la posibilidad de ganar el Premio Mayor de 300.000 bolivianos.

Acceso global y sin fronteras

La Directora de Operaciones, Nancy Muñoz, destacó que esta ampliación técnica responde a la necesidad de democratizar el acceso al sorteo. Al potenciar el stock en el sitio oficial tienda.lonabol.gob.bo, los ciudadanos pueden adquirir sus números favoritos de forma rápida y segura.

“Al ampliar los cupos en nuestra tienda virtual, se eliminan barreras geográficas, permitiendo que la suerte llegue a todos los rincones”, afirmó Muñoz.

Detalles del sorteo y fin social

El sorteo está programado para este 30 de abril. Participar es sencillo y accesible para toda la población:

Costo del billete: Solo Bs 30.

Premio Mayor: Bs 300.000 (más una amplia escala de premios adicionales).

Seguridad: La entidad enfatizó que la compra electrónica debe realizarse exclusivamente a través del canal oficial para evitar estafas.

Jugar para ayudar

Más allá de la expectativa por los premios económicos, cada billete vendido tiene un impacto social directo. Los fondos recaudados por LONABOL se destinan a programas de asistencia social y salud, brindando apoyo a los sectores más vulnerables del territorio nacional.

¡La suerte está a un clic! Ingresa ahora a la tienda virtual, elige tus números y colabora con quienes más lo necesitan mientras esperas el gran premio de mañana.

Mira la programación en Red Uno Play