Lotería Nacional habilita venta de billetes con premio mayor de Bs 300 mil en Bolivia

La Lotería Nacional de Bolivia habilitó desde este 9 de abril la venta de billetes para el sorteo denominado “98 años de esperanza y solidaridad”, que ofrece un premio mayor de Bs 300.000.

El sorteo contempla además un segundo premio de Bs 30.000 y un tercer premio de Bs 15.000, todos bajo la modalidad de salida forzosa.

Premios adicionales y alcance

También se establecieron premios de Bs 5.000 por cada departamento, así como un monto adicional de Bs 5.000 para compras realizadas en línea.

Los billetes pueden adquirirse de forma física y digital, mediante plataformas habilitadas y códigos QR.

Imagen institucional renovada

Como parte del relanzamiento, la Lotería presentó a “Fortunato Lona Ball” como su nueva imagen institucional, recuperando un personaje histórico que no aparecía desde 1941.

La figura acompañará las campañas y productos de la entidad en adelante.

Objetivo social

El sorteo forma parte de una tradición vinculada a la solidaridad y apoyo social, con recursos destinados a programas de asistencia.

Las autoridades invitan a la población a participar, destacando que la iniciativa busca combinar entretenimiento con aporte social.

Mira la programación en Red Uno Play